Milan conferme sul grande colpo in attacco | la strategia per aggirare il muro dell' Arsenal

La pianificazione del nuovo reparto offensivo del Milan non si ferma ai grandi investimenti iniziali. Con la necessità di garantire al tecnico Rúben Amorim soluzioni di spessore internazionale in vista dei molteplici impegni stagionali, la dirigenza di via Aldo Rossi continua a lavorare sotto traccia per regalare al tecnico portoghese un elemento in grado di alternarsi con il neo-acquisto Gonçalo Ramos. Un profilo seguito con attenzione nelle scorse settimane torna prepotentemente d'attualità: parliamo di Gabriel Jesus. Arrivano conferme dal Brasile: Jorge Nicola certifica l'interesse del Milan. Le indiscrezioni di calciomercato lanciate nei giorni scorsi su PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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