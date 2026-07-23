Michael J Fox svela un retroscena inedito | ecco perché entrava anonimamente nelle chat sul Parkinson

L’attore Michael J. Fox ha svelato di essersi iscritto in modo anonimo a chat dedicate ai pazienti affetti da Parkinson nei primi anni dopo aver reso pubblica la diagnosi. Lo scopo era capire le opinioni e i sentimenti degli altri riguardo alla sua scelta di parlare apertamente della malattia. Fox ha spiegato di aver cercato un modo per confrontarsi senza essere riconosciuto, per comprendere come fosse percepita la sua decisione tra i pazienti e il pubblico.

Michael J. Fox ha raccontato un curioso retroscena legato ai primi anni dopo aver reso pubblica la sua diagnosi di Parkinson. L’attore di Ritorno al Futuro ha rivelato di essersi iscritto in forma anonima alle chat dedicate ai pazienti per capire cosa pensassero di lui e della decisione di parlare apertamente della malattia. L’aneddoto è emerso in una recente intervista a The Hollywood Reporter, nella quale Fox ha spiegato che, dopo aver annunciato la diagnosi nel 1998, sentì il bisogno di confrontarsi direttamente con altre persone affette dal Parkinson, ma senza rivelare la propria identità: “ Entravo anonimamente nelle chat dedicate al Parkinson per capire quale fosse la reazione “, ha raccontato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Università di Padova: Michael J. Fox finanzia uno studio sulle nuove cure per il ParkinsonUna ricerca internazionale sulle nuove terapie per il Parkinson, iniziata il 1° giugno, è finanziata dalla Michael J.

Parkinson, la scoperta sensazionale che può prevedere la malattia finanziata dalla fondazione Michael J. FoxUna ricerca condotta dall’Unità complessa di Neurologia di un Irccs a Reggio Emilia è stata pubblicata sulla rivista internazionale ‘ Nature Medicine...