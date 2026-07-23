mfe riorganizza il gruppo nasce mediaset italia

Notizia in breve

Mfe – Media for Europe ha annunciato una riorganizzazione del Gruppo, con la creazione di Mediaset Italia. Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato, ha presentato insieme ai collaboratori una nuova strategia e un assetto organizzativo rivisto per entrambe le aziende. La riorganizzazione coinvolge cambiamenti strutturali e di gestione, senza dettagli sui tempi o sui nuovi ruoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai dipendenti e agli azionisti.