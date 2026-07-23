Mfe riorganizza il Gruppo nasce Mediaset Italia
Mfe – Media for Europe ha annunciato una riorganizzazione del Gruppo, con la creazione di Mediaset Italia. Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato, ha presentato insieme ai collaboratori una nuova strategia e un assetto organizzativo rivisto per entrambe le aziende. La riorganizzazione coinvolge cambiamenti strutturali e di gestione, senza dettagli sui tempi o sui nuovi ruoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente ai dipendenti e agli azionisti.
Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mfe – Media for Europe, ha definito insieme ai suoi più stretti collaboratori una nuova strategia che prevede anche un diverso assetto organizzativo per il Gruppo e Mediaset. Questo prevede anche la nascita di Mediaset Italia dalla fusione per incorporazione di Mediaset in Rti. L’organizzazione è stata ridisegnata per rendere il Gruppo multinazionale ancora più efficace e veloce, così da accelerare la realizzazione delle sinergie previste. Maggiore chiarezza organizzativa, responsabilità ben definite, una linea di comando più corta e una capacità di azione ancora più tempestiva gli obiettivi della strategia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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