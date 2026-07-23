L’azienda sanitaria ha deciso di coprire il costo degli abbonamenti ai mezzi pubblici per i propri dipendenti, anticipandolo direttamente. Questa misura riguarda circa 3.000 lavoratori e mira a promuovere l’uso dei trasporti pubblici al posto delle auto private. La novità si applica a chi sceglie di spostarsi con i mezzi pubblici, con il costo dell’abbonamento già pagato dall’azienda.

L’abbonamento ai mezzi pubblici? Il costo lo anticipa l’azienda. Anche in questo modo l’ Asst Melegnano Martesana, azienda sanitaria che con circa 3mila dipendenti rappresenta una delle principali realtà lavorative del Sud-Est Milanese, cerca d’incentivare, tra il proprio personale, la mobilità alternativa all’auto. In un contesto dove circa il 38% dei dipendenti "macina" oltre 30 chilometri per raggiungere il posto di lavoro, le buone pratiche per gli spostamenti ecologici sono attive da anni, anche attraverso l’individuazione di un mobility manager, e sono comprensive di un accordo con Atm per abbonamenti a tariffa scontata, a favore dei dipendenti dell’Asst e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezzi pubblici: arriva la svolta. Dipendenti dell’Asst, via l’auto il biglietto lo anticipa l’azienda

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