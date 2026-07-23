Venerdì 24 luglio il cielo sarà sereno su tutto il Veneto, con temperature tra 19 e 29 gradi. I venti soffieranno da Sud-Sud-Est a 14 kmh. La giornata si manterrà stabile, senza precipitazioni previste. Sabato 25 si attendono condizioni simili, con tempo soleggiato e temperature in lieve aumento.

Queste le previsioni meteo per la giornata di venerdì 24 luglio e la tendenza per sabato 25. Venerdì sereno. Temperature comprese tra 19°C e 29°C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 14 kmh. Possibili raffiche fino a 25 kmh. Visibilità: buona. Sabato poco nuvoloso. Temperature 18°C la minima e 30°C la massima. Vento da Est con intensità di 14 kmh. Raffiche fino a 21 kmh. Visibilità: buona. Venerdì cielo sereno. Temperature comprese tra 13°C e 26°C. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-sud-ovest con intensità di 13 kmh. Possibili raffiche fino a 26 kmh kmh. Visibilità: buona. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, le previsioni per venerdì 24 luglio: bel tempo ovunque e temperature vicine ai 30 gradi

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