Meteo Campania caldo africano agli sgoccioli | temperature in calo

Le temperature in Campania scenderanno grazie all’arrivo di aria più fresca atlantica, che ridimensionerà l’ondata di calore. Il 23 luglio il tempo sarà stabile, con poche nuvole. Venerdì le nuvole aumenteranno, mentre sabato si prevede una giornata nuovamente soleggiata.

Meteo Campania: l’arrivo di aria più fresca atlantica ridimensionerà progressivamente l’ondata di calore. Tempo stabile il 23 luglio, nuvole in aumento venerdì e nuova giornata soleggiata sabato. Possibile peggioramento da domenica. Meteo Campania Il caldo africano che da diversi giorni interessa la Campania è ormai vicino alla conclusione. L’ingresso di masse d’aria più fresche di origine atlantica determinerà un progressivo ritorno delle temperature verso le medie stagionali, accompagnato anche da una maggiore ventilazione. Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio, il tempo resterà comunque stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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