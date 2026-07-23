Meret nella lista della Juventus per la porta nuova idea bianconera | CM

La Juventus sta considerando Alex Meret come possibile nuovo portiere. La società ha inserito il nome dell’estremo difensore nella lista di candidati per rinforzare la rosa. La decisione fa parte di una strategia di rafforzamento tra le varie opzioni valutate. Nei prossimi giorni, si attende un aggiornamento sulle trattative e sui contatti ufficiali con il portiere. La scelta finale dipenderà anche dalle offerte e dalle trattative in corso con altri candidati.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere e, tra i vari nomi valutati dai bianconeri, spunta anche quello di Alex Meret. La Juventus piomba su Meret (Ansa Foto) – calciomercato.it Luciano Spalletti ha chiesto l’acquisto di un nuovo portiere alla dirigenza della Juventus con il club che sta provando ad accontentarlo sondando diverse piste in queste ultime settimane. Appare complicato arrivare a Emiliano Martinez per via delle richieste dell’Aston Villa, mentre si continua a monitorare la situazione riguardante Guglielmo Vicario che potrebbe essere in uscita dal Tottenham. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe quello di Alex Meret. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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