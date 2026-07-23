Meno aiuto dall’IA e più controllo manuale | tutte le novità ufficiali del gameplay di EA Sports FC 27
Electronic Arts ha annunciato le novità del gameplay di EA Sports FC 27, tra cui una riduzione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a favore di un controllo più manuale. Sono state introdotte migliorie per aumentare la precisione delle manovre e la fluidità del movimento. Le modifiche sono state sviluppate ascoltando i suggerimenti della community, con l’obiettivo di rendere le azioni più dirette e controllabili durante le partite.
Electronic Arts ha svelato i primi dettagli ufficiali sulle innovazioni del gameplay di EA Sports FC 27, pensate per offrire un controllo ancora più preciso, una maggiore fluidità di manovra e un back diretto basato sui suggerimenti della community. Dalla difesa manuale all’intelligenza artificiale, passando per una simulazione dei calci di punizione e d’angolo completamente ripensata, il nuovo capitolo punta a trasformare l’esperienza sul campo su console current-gen e PC. Leggi anche: EA Sports FC 27: guida completa a Edizioni, Prezzi, Bonus Pre-Ordine e Confronto 1. Difesa: IA ridimensionata e addio ai contrasti automatici. La novità più impattante riguarda la fase difensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
How to Update Microsoft Excel 2010 Easily 2026
Notizie e thread social correlati
EA Sports FC 27: mostrato il primo trailer ufficiale di Gameplay! [VIDEO]EA Sports ha pubblicato il primo trailer ufficiale del gameplay di EA Sports FC 27.
EA Sports FC 27: il rischio PEGI 16 preoccupa EAEA Sports FC 27 potrebbe perdere la classificazione PEGI 3 a causa delle nuove regole europee.
Argomenti più discussi: Diritti sociali, UE: Più accesso al mercato del lavoro, sfruttare l’IA e meno disuaglianze; Meno burocrazia, più tempo per i pazienti: al Policlinico l'IA scrive le lettere di dimissione post ricovero. Progetto sperimentale della Cabina di Regia di UniPa sull’IA; Le svizzere hanno sempre meno figli e l'IA potrebbe spingere il tasso di natalità ancora più in basso; Orizzonte Scuola ospite a RTL 102.5. Rapporto INVALSI 2026: la scuola italiana oltre i luoghi comuni. Meno dispersione, divari territoriali in riduzione e nuove competenze per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale.
Kimi K3, nuovo modello sviluppato dall'azienda Moonshot AI, minaccia le fondamenta del boom dell'Ia negli Stati Uniti: ha superato gli ultimi sviluppi di Anthropic e OpenAI, e costa il 40% in meno. L'analista Kim Isenberg: L'intero gioco è cambiato. Prevedo ch facebook
Meno ore a parità di salario per redistribuire la crescita di produttività con l’IADal Congresso UIL 2026, un documento in dieci punti per governare l'intelligenza artificiale nel lavoro tra contrattazione dell'algoritmo e tutela dai licenziamenti ... msn.com