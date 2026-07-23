Electronic Arts ha annunciato le novità del gameplay di EA Sports FC 27, tra cui una riduzione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale a favore di un controllo più manuale. Sono state introdotte migliorie per aumentare la precisione delle manovre e la fluidità del movimento. Le modifiche sono state sviluppate ascoltando i suggerimenti della community, con l’obiettivo di rendere le azioni più dirette e controllabili durante le partite.

Electronic Arts ha svelato i primi dettagli ufficiali sulle innovazioni del gameplay di EA Sports FC 27, pensate per offrire un controllo ancora più preciso, una maggiore fluidità di manovra e un back diretto basato sui suggerimenti della community. Dalla difesa manuale all’intelligenza artificiale, passando per una simulazione dei calci di punizione e d’angolo completamente ripensata, il nuovo capitolo punta a trasformare l’esperienza sul campo su console current-gen e PC. Leggi anche: EA Sports FC 27: guida completa a Edizioni, Prezzi, Bonus Pre-Ordine e Confronto 1. Difesa: IA ridimensionata e addio ai contrasti automatici. La novità più impattante riguarda la fase difensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Meno aiuto dall’IA e più controllo manuale: tutte le novità ufficiali del gameplay di EA Sports FC 27

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