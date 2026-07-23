Il governatore della Banca d’Italia è entrato a Palazzo Chigi alle 16 per un incontro con la presidente del Consiglio. Il colloquio si è concentrato sull’andamento dell’economia nazionale. Poco prima del Consiglio dei ministri, i due hanno discusso delle recenti dinamiche economiche e delle misure in corso. Non sono state divulgate ulteriori informazioni sui temi trattati o sui contenuti dell’incontro.

Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta è stato visto entrare a Palazzo Chigi poco dopo le 16 per un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il faccia a faccia, a quanto risulta al Messaggero, si inserisce fra i ricorrenti incontri istituzionali tra iI governatore e la premier per un regolare confronto sull'andamento dell'economia. Meloni-Panetta, confronto prima del cdm Il vis-a-vis fra Meloni e Panetta si è tenuto poco prima del Consiglio dei ministri che oggi licenzierà, fra gli altri provvedimenti, il disegno di legge annuale sulla concorrenza. In una giornata segnata fra l'altro dall'annuncio della Banca centrale europea sui tassi di interesse che saranno mantenuti invariati, in linea con le attese del mercato, dopo il rialzo di 25 punti base deciso nella riunione di giugno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni, incontro con Panetta a Palazzo Chigi prima del cdm: confronto sull'andamento dell'economia

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