Meloni incontra Al Sisi | focus su rapporti bilaterali e stabilità nel Mediterraneo

Da napolipiu.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il G7 Summit 2026 si sta svolgendo a Evian, in Francia, dal 15 al 17 giugno. Tra i temi principali ci sono i rapporti bilaterali e la stabilità nel Mediterraneo. Nel frattempo, una leader ha incontrato un presidente di uno stato del Nord Africa. L'incontro ha riguardato questioni di cooperazione e sicurezza nella regione. Non sono stati rilasciati dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

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G7 Summit 2026: Leader mondiali in azione a Evian. Il G7 summit del 2026 si sta svolgendo a Evian, una pittoresca località situata nell’est della Francia, dal 15 al 17 giugno. In questa edizione, partecipano leader di varie nazioni, tra cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il primo ministro canadese Mark Carney. L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e collaborazione tra i paesi membri e i loro partner internazionali. L’incontro di quest’anno avviene all’indomani di sfide globali come la crisi climatica, la salute pubblica e le crescenti tensioni geopolitiche. La Francia, in veste di nazione ospitante, sta facilitando le discussioni su temi cruciali come la sicurezza energetica, la governance globale e le politiche ambientali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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