Oprah Winfrey ha condiviso per la prima volta i dettagli dietro l’intervista a Harry e Meghan Markle, realizzata cinque anni fa. La conduttrice ha rivelato alcuni retroscena e aspetti mai raccontati prima su quel momento, che ha avuto un impatto notevole sui rapporti tra la coppia e la famiglia reale britannica. Winfrey ha parlato di come si siano svolte le riprese e delle emozioni vissute durante l’incontro.

A cinque anni dall’intervista che ha cambiato per sempre i rapporti tra Harry e Meghan Markle e la monarchia britannica, Oprah Winfrey è tornata a parlare di quel faccia a faccia con la coppia. Ha raccontato il lavoro svolto dietro le quinte per preparare l’intervista, durata oltre tre ore. “Avevo detto loro che avrei cercato di affrontare ogni argomento”, ha spiegato, sottolineando di aver voluto costruire un confronto equilibrato e il più possibile chiaro. La conduttrice statunitense, oggi 72enne, ha ripercorso alcuni dei momenti più discussi dell’incontro andato in onda nel 2021, spiegando perché decise di porre alla Duchessa di Sussex una delle domande più scomode. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Meghan Markle, Oprah Winfrey racconta per la prima volta i retroscena dell’intervista ai Sussex

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Oprah Winfrey parla finalmente della controversa intervista a Meghan Markle

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