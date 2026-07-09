CAIRO E L’IDEA DI LA7 D’URSO | UNA RETE PER LEI BARBARA COME OPRAH WINFREY

Da bubinoblog.altervista.org 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Urbano Cairo ha annunciato l’intenzione di trasformare LA7D in LA7 D’Urso, un canale interamente dedicato a Barbara d’Urso. L’obiettivo è creare una rete simile a quella di Oprah Winfrey, con la conduttrice al centro di tutto. La proposta prevede un canale con contenuti esclusivi e programmi condotti dalla stessa d’Urso, puntando a rafforzare la presenza della conduttrice nel panorama televisivo. La decisione è ancora in fase di sviluppo.

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Urbano Cairo lancia la bomba televisiva dell’anno ovvero l’idea di trasformare LA7D in LA7 D’Urso, un canale intero diretto e condotto da Barbara d’Urso. In questi mesi dove il nome della popolare conduttrice, per decenni tra i volti simbolo di Canale 5 e dell’intera Mediaset tra Pomeriggio 5, Domenica Live, Live: Non è la d’Urso e Grande Fratello, arriva la clamorosa rivelazione. Intervistato da SuperGuidaTv alla presentazione dei palinsesti La7 20262027, l’editore di La7 confida il progetto che aveva in mente ma che poi non si è concretizzato visto che il grande sogno di Barbara è andare in Rai. Barbara d’Urso la stimo, è molto brava, ha fatto benissimo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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