Gli Stati Uniti hanno emesso un avviso ai propri cittadini, invitandoli a prepararsi a possibili situazioni di caos nel Medio Oriente. L'allarme si basa sull'aumento delle tensioni nella regione, che rendono il contesto di sicurezza molto instabile. Le autorità hanno sottolineato che potrebbe verificarsi un'escalation improvvisa, senza specificare tempi o modalità. L'avviso è stato diffuso a livello mondiale, evidenziando il rischio di un peggioramento della situazione.

"Avviso a livello mondiale: a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista". Sono queste le parole d'allarme usate dal Dipartimento di Stato Usa su X. "I cittadini statunitensi attualmente in Medio Oriente devono prestare la massima attenzione e vigilanza ed essere preparati a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi ai viaggi. Alcune compagnie aeree nella regione hanno posticipato la ripresa dei voli precedentemente programmati; altre hanno cancellato alcune rotte", si legge ancora nel post. "Le sedi diplomatiche statunitensi, anche al di fuori del Medio Oriente, sono state prese di mira. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente sull'orlo del baratro: gli Usa avvertono i propri cittadini di prepararsi al caos

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Iran e Medio Oriente sullorlo del baratro: escalation fuori controllo

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