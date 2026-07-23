medici senza frontiere partner etico del pergolesi spontini festival

Medici Senza Frontiere è diventato partner etico del XXVI Pergolesi Spontini Festival. La collaborazione è stata annunciata durante l’evento, sottolineando il legame tra cultura e impegno umanitario. La partnership prevede iniziative congiunte e promozione di progetti umanitari. La decisione è stata comunicata ufficialmente in occasione della manifestazione, che si svolge in una location storica. Nessun dettaglio finanziario è stato reso noto.

La cultura e l'impegno umanitario parlano la stessa lingua. È su questa convinzione che nasce la partnership tra il XXVI Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini dal 18 luglio al 21 settembre nelle terre di Pergolesi e Spontini sotto il tema “Accordi disarmanti”, e Medici Senza Frontiere, che quest'anno affianca la rassegna in qualità di partner etico. Medici Senza Frontiere è un'organizzazione medico-umanitaria internazionale che porta assistenza medica alle popolazioni colpite da conflitti armati, epidemie e catastrofi naturali in tutto il mondo. La sua presenza al Festival non è casuale: il pubblico di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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