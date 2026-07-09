Note tra le vigne con i Wine concert del Pergolesi Spontini Festival
Durante il Pergolesi Spontini Festival si sono svolti i “Wine Concert”, eventi in cui musica da camera, paesaggio e produttori di vino si sono incontrati tra le vigne. La manifestazione ha combinato esibizioni musicali con l’ambientazione naturale e la presenza di produttori locali. L’evento ha offerto un’esperienza sensoriale che unisce musica e territorio, coinvolgendo il pubblico in un contesto informale e immersivo. La proposta ha avuto luogo nel corso del festival, con diverse performance programmate tra le vigne.
Esiste un modo diverso di vivere la musica. Al Pergolesi Spontini Festival anche quest’anno va in scena la proposta dei “Wine Concert”, dove la musica da camera incontra il paesaggio, il vino e i produttori del territorio. Quattro cantine, quattro formazioni diverse, quattro angoli della Vallesina: i Wine Concert sono un format che il Festival Pergolesi Spontini ha affinato negli anni e che ogni estate conferma come uno degli appuntamenti più amati. Ogni concerto è preceduto da visita della cantina e degustazione, tra le colline, al tramonto. Il 23 luglio ore 18 si comincia a Poggio San Marcello, ospiti di Sartarelli, tra le cantine di riferimento del Verdicchio dei Castelli di Jesi: Claudio Mansutti al clarinetto e Federica Repini al pianoforte eseguono musiche di Schumann, Brahms e Poulenc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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