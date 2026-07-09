note tra le vigne con i wine concert del pergolesi spontini festival

Notizia in breve

Durante il Pergolesi Spontini Festival si sono svolti i “Wine Concert”, eventi in cui musica da camera, paesaggio e produttori di vino si sono incontrati tra le vigne. La manifestazione ha combinato esibizioni musicali con l’ambientazione naturale e la presenza di produttori locali. L’evento ha offerto un’esperienza sensoriale che unisce musica e territorio, coinvolgendo il pubblico in un contesto informale e immersivo. La proposta ha avuto luogo nel corso del festival, con diverse performance programmate tra le vigne.