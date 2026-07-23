Mediaset cambia asset | i nuovi direttori di rete

Mediaset ha annunciato una serie di cambiamenti ai vertici delle sue reti televisive. Tra i nuovi direttori di rete, alcuni incarichi sono stati assegnati a professionisti già noti nel settore, mentre altri ruoli sono stati affidati a figure nuove. Tra le novità, non figura il nome di Milo Infante, che non ricoprirà più incarichi di rilievo all’interno dell’azienda. La comunicazione riguarda esclusivamente la ristrutturazione delle posizioni di leadership, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle tempistiche.

Mediaset annuncia i nuovi cambi di direzione all'interno dell'azienda: tra i tanti nomi non compare quello di Milo Infante a cui spetterebbe un ruolo da vice di Mauro Crippa Nel comunicato stampa diffuso si legge che“nell’ambito della nuova organizzazione del Gruppo MFE MEDIAFOREUROPE, diventa operativo da subito il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto in Italia. Questa evoluzione si inserisce nel percorso di fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., avviato dai rispettivi Consigli di Amministrazione”. Dunque,Pier Silvio Berlusconi assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato della nuova “Mediaset Italia”, mentre Niccolò Querci diventerà Vicepresidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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