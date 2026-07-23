mbs realizza il sogno atomico la rivincita per contare ancora

Notizia in breve

L’Arabia Saudita ha annunciato di aver prodotto uranio arricchito in quantità commerciali, senza specificare i livelli di arricchimento o i tempi di produzione. La notizia arriva dopo che il regno ha dichiarato di voler sviluppare un programma nucleare civile, ma senza escludere l’uso dell’uranio anche per scopi militari. Finora, il paese ha basato la propria economia sul petrolio, ma questa mossa rappresenta un passo verso la diversificazione energetica e potenzialmente anche verso la costruzione di un arsenale nucleare.