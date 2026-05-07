Oltre la Sla Valeria realizza il sogno di visitare l’Elba

Valeria, affetta da Sla da diversi anni, ha finalmente realizzato il suo desiderio di visitare l’isola d’Elba. La sua determinazione e il supporto delle persone vicine le hanno permesso di vivere un’esperienza che aveva sempre desiderato. La sua visita si è svolta il 7 maggio 2026, nel rispetto delle sue esigenze e con l’obiettivo di condividere un momento di libertà e di gioia.

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Elba (Livorno), 7 maggio 2026 – Da molti anni convive con la Sla, ma il desiderio di continuare a vivere pienamente non si è mai spento e da tanto sogna di visitare l'isola d'Elba. Il sogno diventa realtà. Un sogno che Valeria, 51 anni, realizzerà a partire dal 10 maggio quando da Genova, in ambulanza, raggiungerà Piombino e poi Portoferraio. Un sogno custodito a lungo e finalmente pronto a diventare realtà grazie a una rete di solidarietà che unisce associazioni, volontari e comunità. Il progetto ‘Il sogno di Vale’. In occasione de 'La musica del cuore', il concerto-conferenza organizzato da Diversamente Sani per far conoscere la musica a...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre la Sla, Valeria realizza il sogno di visitare l’Elba Notizie correlate Affetta da malattia rarissima. Realizza il sogno di un figlioDire che una malattia "colpisce una persona su un milione" serve a spiegare quanto sia improbabile ammalarsi. Juventus, Muharemovi? “Il mondiale con la Bosnia un sogno che si realizza”Le parole del difensore bosniaco Il difensore del Sassuolo di proprietà della Juventus Tarik Muharemovi? ha parlato a RSI, il canale della Svizzera... Contenuti utili per approfondire Oltre la Sla, Valeria realizza il sogno di visitare l'ElbaGENOVA: Il desiderio di una donna affetta da sclerosi laterale amiotrofica si avvera grazie ad una catena di solidarietà che unisce associazioni e comunità ... toscanamedianews.it Sla, quando la mente crea oltre i limiti del corpo è BrainArtIn occasione del Christmas party si è potuto assistere a una particolare esperienza sensoriale con un uomo con Sla che ha trasformato l’attività cerebrale in arte visiva. Una serata promossa ... vita.it