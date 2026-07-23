maxi incendio a certaldo fiamme anche vicino ad un resort

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato a Certaldo, coinvolgendo anche un'area vicino a un resort. Sul luogo sono intervenuti tre elicotteri, due della Regione e uno dei vigili del fuoco, oltre alle squadre di terra provenienti dai distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli. Le fiamme hanno interessato vaste zone di vegetazione e sono state coordinate le operazioni di spegnimento.

Sul posto tre elicotteri, due della Regione e uno dei vigili del fuoco, oltre alle squadre di terra dei distaccamenti di Castelfiorentino e Empoli affiancati da 15 squadre di volontari dell'antincendi boschivi Aib della Regione che parla di «incendio di vaste proporzioni» tra i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, con il forte vento che rende «complessa» la situazione. «Gli operatori di terra e i mezzi aerei - così sempre la Regione - stanno lavorando senza sosta per contenere l'avanzata del fuoco ed evitare il coinvolgimento di abitazioni presenti in zona. E' attualmente in corso un'ulteriore valutazione dell'evento per predisporre un eventuale rinforzo del dispositivo di spegnimento, con l'invio di ulteriori squadre da terra e mezzi aerei». 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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