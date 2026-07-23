Max Verstappen ha commentato duramente la nuova Formula 1 prima del Gran Premio a Budapest, affermando di aver previsto anni fa che non rappresenta il vero motorsport. Arriva in Ungheria dopo aver ottenuto un terzo posto nel Gran Premio in Belgio, risultato che è anche il suo terzo podio su dieci gare disputate nel campionato del 2026. La sua opinione sulla situazione attuale della categoria è stata espressa pubblicamente prima della pausa estiva.

Max Verstappen si presenta a Budapest per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva sulla scia dell’ottimo terzo posto conquistato lo scorso weekend in Belgio, che rappresenta anche il suo terzo podio su dieci gare disputate sin qui nel Mondiale di Formula Uno 2026. Il fenomeno olandese della Red Bull continua comunque a criticare il nuovo regolamento tecnico, penalizzante per i piloti e per lo spettacolo soprattutto su piste veloci come quella di Spa-Francorchamps. “ Ho espresso la mia opinione su questi regolamenti già molto tempo fa. All’inizio molti dicevano che mi stavo semplicemente lamentando e che avrei dovuto stare zitto. Oggi, però, sempre più persone stanno iniziando a vedere quello che io avevo previsto anni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen duro con la nuova F1: “Lo avevo previsto anni fa, questo non è vero motorsport”

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