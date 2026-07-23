Matteotti approvata all’unanimità la mozione della maggioranza Baccini | La verità storica non divide unisce

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla maggioranza per ricordare Giacomo Matteotti. La decisione mira a riaffermare la verità storica e a mantenere vivo il significato istituzionale della commemorazione. Durante la discussione, un rappresentante ha affermato che la verità storica non divide, ma unisce. La mozione si inserisce nel contesto di un atto ufficiale volto a celebrare la figura e il contributo di Matteotti.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla maggioranza in ricordo di Giacomo Matteotti, restituendo alla discussione il suo autentico significato istituzionale e riaffermando con chiarezza la verità storica. Nel testo approvato si afferma senza alcuna ambiguità che Giacomo Matteotti fu assassinato dalle squadre fasciste, un fatto storico incontestabile che appartiene alla memoria della Repubblica e non può essere oggetto di interpretazioni o strumentalizzazioni. “L’approvazione unanime della nostra mozione – dichiara il Sindaco Mario Baccini – rappresenta il ripristino della verità storica e della correttezza istituzionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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