Matteo Brunori ha dichiarato che lo stadio è in fase di riflessione e che l’interlocuzione riguardo al progetto è ancora aperta. Ha aggiunto che l’obiettivo è coinvolgere il pubblico e che ci sono discussioni in corso senza una decisione definitiva. Brunori ha anche sottolineato che si tratta di un processo lungo e che ci sono molte interlocuzioni da affrontare prima di arrivare a una conclusione.

Lucca, 23 luglio 2026 – «Ora viene il bello, perché vogliamo divertirci e far divertire il pubblico, ma sullo stadio stiamo riflettendo su una interlocuzione con il Comune che pare infinita»: Matteo Brunori, presidente della Lucchese ora ufficialmente, ha fatto visita alla redazione del nostro quotidiano per una panoramica sulla stagione che va a iniziare ma anche sui nodi, che cominciano a palesare più spine che rose, sullo stadio e sul centro sportivo. Sorridente, rilassato, Brunori è molto ottimista sull’allestimento della squadra, sul nuovo allenatore e sul percorso di crescita della Lucchese sia in campo che come società. Meno ottimismo arriva sul fronte degli impianti: qualcosa non va o, almeno, ancora non va. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo Brunori a tutto campo: “Stadio? Fase di riflessione. L’interlocuzione è infinita”

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