Le riprese della seconda stagione di «The Saints» di Martin Scorsese sono in corso a Matera. A fine agosto arriverà anche Francis Ford Coppola per le sue riprese. La città si conferma come set privilegiato per produzioni cinematografiche internazionali. In poche settimane, Matera ha ospitato due film di registi di Hollywood.

Un’estate all’insegna del grande cinema internazionale. Matera torna a essere uno dei principali set d’Italia ospitando, nel giro di poche settimane, due produzioni legate a due maestri di Hollywood: Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Un doppio appuntamento che conferma la Città dei Sassi come una delle location più ricercate dal cinema mondiale e rafforza il ruolo della Basilicata nell’industria audiovisiva internazionale. Sono iniziate in questi giorni le riprese della terza stagione di «The Saints», la docuserie ideata e presentata da Martin Scorsese e prodotta da Lupin Film. La produzione torna a Matera dopo il successo della seconda stagione, diventata la serie più vista nella storia della piattaforma americana Fox Nation. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Matera.

© Bari.corriere.it - Matera ancora capitale del cinema hollywoodiano: in corso le riprese della seconda stagione di «The Saints» di Scorsese. A fine agosto arriva Coppola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Mostro 2: al via le riprese della seconda stagione della serie Netflix

Mostro di Firenze, al via le riprese della serie Netflix. La seconda stagione vedrà al centro la figura di Pietro PaccianiSono iniziate le riprese della seconda stagione della serie Netflix dedicata al Mostro di Firenze, con un focus sulla figura di Pietro Pacciani.