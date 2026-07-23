I Carabinieri Forestali di Martina Franca hanno celebrato San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali italiani, presso il Centro Selezione Equestre “Galeone”. La cerimonia si è svolta nella sede del Reparto Biodiversità.

Tarantini Time Quotidiano Il Centro Selezione Equestre “Galeone” di Martina Franca, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità, ha ospitato la celebrazione in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Carabinieri Forestali e protettore dei forestali d’Italia. La cerimonia si inserisce nel percorso delle commemorazioni dedicate al santo, dopo quelle ufficiali svoltesi il 12 luglio nell’Abbazia di Vallombrosa. La figura del monaco benedettino dell’XI secolo continua a rappresentare un simbolo per la tutela dell’ambiente e della legalità. Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e militari, che hanno condiviso un momento di raccoglimento nel segno dell’impegno per la salvaguardia del patrimonio naturale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, i Carabinieri Forestali celebrano San Giovanni Gualberto, patrono della specialità

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