A Martina Franca sono arrivate le reliquie di San Carlo Acutis, che rimarranno in città per due giorni. Durante questo periodo, si terranno momenti di preghiera dedicati al santo, noto come il «patrono del web». Acutis, riconosciuto come il primo santo della generazione millennial, aveva paragonato l’esposizione all’Eucaristia a un’esposizione al sole per abbronzarsi. La visita delle reliquie coinvolge fedeli e devoti che partecipano alle celebrazioni religiose.

«Come ci si espone al sole per abbronzarsi, così dinanzi all'Eucaristia si diventa santi!». Lo diceva Carlo Acutis, il primo Santo della generazione millennial riconosciuto dalla Chiesa cattolica. Queste parole risuonano a Martina Franca, dove arriveranno a breve delle reliquie del santo. La parrocchia San Paolo della città ospiterà, infatti, sabato 18 e domenica 19 le reliquie di San Carlo Acutis, per una due giorni di preghiera nell'ambito del "Festival della Vita".Si tratta di reliquie di primo grado, in questo caso capelli del giovane Santo, consegnate da sua madre Antonia Salzano al centro culturale "San Paolo odv" nella persona di Raffaele Mazzarella, ideatore e organizzatore del Festival della Vita. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Martina Franca ospita le reliquie di San Carlo Acutis: due giorni di preghiera nel segno del «patrono del web»

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