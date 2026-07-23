Marilyn Monroe in mostra al Castello di Santa Severa | ecco quando

Al Castello di Santa Severa sarà aperta dal 23 luglio 2026 la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”. L’esposizione comprende cento opere che illustrano l’immagine, la fragilità e il mito dell’attrice.

Santa Severa, 23 luglio 2026 – Cento opere per raccontare un volto diventato eterno. Il Castello di Santa Severa ospita “ Happy Birthday to You Marilyn Monroe ”, la mostra dedicata all’immagine, alla fragilità e al mito di una delle attrici più amate della storia del cinema. L’esposizione, visitabile oggi e per tutta l’estate, celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe, avvenuta a Los Angeles il 1° giugno 1926. Un viaggio artistico attraverso dipinti, fotografie, collage, sculture, serigrafie e fotomontaggi, all’interno della fortezza affacciata sul mare. Cento opere per raccontare Marilyn. Il percorso espositivo è diviso in due sezioni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Marilyn Monroe rivive in una mostra che celebra licona più amata del Novecento

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