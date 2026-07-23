Maria Rosaria Boccia ha dichiarato che Ranucci è suo amico intimo e lo ha descritto come meraviglioso. Durante un'intervista, ha affermato che i giornalisti sono invadenti, pur rispondendo a tutte le domande poste. La donna ha espresso questa opinione nel corso di un'intervista al Foglio, sottolineando il legame personale con Ranucci e criticando le modalità di alcune domande dei giornalisti.

“Ranucci è mio intimo amico. Voi giornalisti siete invadenti”, esordisce Maria Rosaria Boccia in una intervista al Foglio, che accusa la cronista di fare troppe domande ma poi risponde a tutte, anzi, di più. N on parla del suo rapporto con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e di quelle conversazioni registrate finite poi in una puntata di “Report”, ma parla a lungo, e bene, del suo conduttore, Sigfrido Ranucci. “Io non sono mai andata in tivù a raccontare i fatti miei. Erano i fatti miei, certo, ma come saprà io ho sempre e soltanto risposto a delle menzogne. Ho sempre e soltanto parlato dopo che altri parlavano. E dopo che di me hanno fatto carne di porco al punto che nessuno, più di me, è stato esposto in Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maria Rosaria Boccia scende in campo in difesa “del mio amico intimo” Ranucci: “Sigfrido è meraviglioso”

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