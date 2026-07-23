Marche temporali e schiaritefino al weekend | poi da lunedìtorna l' alta pressione africana
Nelle Marche si registrano temporali intermittenti con alcune schiarite, previsti fino al weekend. A partire da lunedì, si attende il ritorno dell’alta pressione africana. Le tempeste di martedì scorso, caratterizzate da grandine e vento intenso, non si ripeteranno, ma le condizioni atmosferiche rimangono instabili. Le previsioni indicano un’attenzione crescente verso eventuali nuovi fenomeni temporaleschi.
Arrivano altri temporali sulle Marche, ma per fortuna niente di paragonabile con le super-celle che martedì scorso hanno scaricato sulla nostra regione tempeste di grandine e vento. Tanto che la Protezione civile al momento non ha diramanto nessun tipo di allerta meteo fino a tutta la giornata di venerdì 24 luglio, perché non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Oggi, giovedì 23 luglio, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con aumento della copertura dal pomeriggio per nubi cumuliformi sui settori montani e meridionali. Le temperature sono gradevoli. All'una di oggi pomeriggio su gran parte della regione le massime sono tra i 28 e i 30° e solo in alcune località, specie dell'entroterra pesarese, si raggiungono i 33° C. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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