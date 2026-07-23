Marche temporali e schiaritefino al weekend | poi da lunedìtorna l' alta pressione africana

Da corriereadriatico.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle Marche si registrano temporali intermittenti con alcune schiarite, previsti fino al weekend. A partire da lunedì, si attende il ritorno dell’alta pressione africana. Le tempeste di martedì scorso, caratterizzate da grandine e vento intenso, non si ripeteranno, ma le condizioni atmosferiche rimangono instabili. Le previsioni indicano un’attenzione crescente verso eventuali nuovi fenomeni temporaleschi.

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Arrivano altri temporali sulle Marche, ma per fortuna niente di paragonabile con le super-celle che martedì scorso hanno scaricato sulla nostra regione tempeste di grandine e vento. Tanto che la Protezione civile al momento non ha diramanto nessun tipo di allerta meteo fino a tutta la giornata di venerdì 24 luglio, perché non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Oggi, giovedì 23 luglio, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, con aumento della copertura dal pomeriggio per nubi cumuliformi sui settori montani e meridionali. Le temperature sono gradevoli. All'una di oggi pomeriggio su gran parte della regione le massime sono tra i 28 e i 30° e solo in alcune località, specie dell'entroterra pesarese, si raggiungono i 33° C. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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