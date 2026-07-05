L’alta pressione delle Azzorre dà tregua all’afa da lunedì la temperatura torna a salire
L’alta pressione delle Azzorre sta mantenendo condizioni di stabilità atmosferica sulla regione, con temperature estive. Questa situazione ha portato a una tregua dall’afa, che si è fatta sentire nei giorni scorsi. Tuttavia, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare, tornando ai livelli tipici della stagione. La pressione stabile continuerà a influenzare il clima nei prossimi giorni.
L’alta pressione delle Azzorre continua a dominare su gran parte del comparto centro meridionale europeo, garantendo di fatto una stabilità atmosferica anche sulla nostra regione, con temperature pienamente estive. Tuttavia una concentrazione di umidità nei bassi strati contenuta, e una apprezzabile ventilazione, permetteranno un clima poco afoso almeno fino a lunedì 6 luglio. A seguire l’anticiclone andrà ad espandersi verso latitudini più meridionali, convogliando di fatto correnti più calde di origine subtropicale responsabili di un ulteriore graduale aumento termico, sempre in un contesto di stabilità atmosferica per gran parte della settimana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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