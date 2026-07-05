L’alta pressione delle Azzorre dà tregua all’afa da lunedì la temperatura torna a salire

Notizia in breve

L’alta pressione delle Azzorre sta mantenendo condizioni di stabilità atmosferica sulla regione, con temperature estive. Questa situazione ha portato a una tregua dall’afa, che si è fatta sentire nei giorni scorsi. Tuttavia, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare, tornando ai livelli tipici della stagione. La pressione stabile continuerà a influenzare il clima nei prossimi giorni.