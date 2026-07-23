Manna | Zeballos è forte Lucca va aiutato

Il direttore sportivo del Napoli ha detto che Zeballos è un giocatore forte e che Lucca ha bisogno di aiuto. Ha anche menzionato che Zeballos è un obiettivo di mercato del Boca Juniors. La dichiarazione arriva dopo le difficoltà affrontate dall’attaccante italiano. Non sono state fornite altre dettagli sulle trattative o sui problemi specifici di Lucca.

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato di un obiettivo di mercato del Boca Juniors e delle difficoltà vissute dall'attaccante italiano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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