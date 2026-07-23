Il difensore Beukema si è allenato con il gruppo verso la fine di Castel di Sangro il 13 agosto. La sua presenza nella prima giornata di campionato non è ancora certa. Il direttore sportivo ha riferito che il Napoli è rimasto sorpreso dall’infortunio subito da Buongiorno, che ha complicato la situazione dei difensori centrali. La rosa a disposizione è in fase di valutazione, e non sono stati annunciati aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero.

Manna parla di Beukema. La situazione difensori centrali nel Napoli non è per nulla semplice. Il direttore sportivo Giovanni Manna in conferenza stampa ha detto che il Napoli è rimasto spiazzato dall’infortunio di Buongiorno. Infortunio che peraltro non è stato dovuto ad alcun tipo di allenamento, visto che il ritiro ancora doveva iniziare. Ha parlato anche di Beukema. Ha ricordato che “si trascina un problema dallo scorso anno” ossia l’infiammazione cronica al tendine d’achille. I tempi di recupero sono lunghi: “Dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro”. Il ritiro di Castel di Sangro finisce il 13 agosto, quindi Beukema rientra in gruppo verso il 10. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: “Beukema in gruppo verso la fine di Castel di Sangro” (il 13 agosto). Salterà la prima di campionato?

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