Manila Nazzaro ha condiviso di aver subito un aborto spontaneo e di aver affrontato un percorso di procreazione medicalmente assistita. Durante la trasmissione, ha spiegato di aver ascoltato il proprio corpo in quei momenti difficili. La ex Miss Italia ha parlato di alcune tappe delicate della sua esperienza personale, senza fornire dettagli specifici sulla diagnosi o sui trattamenti. La sua testimonianza si è concentrata sulle emozioni vissute durante il percorso.

Ospite del programma Storie al Bivio, condotto da Monica Setta, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha raccontato alcuni momenti delicati della sua vita privata: dall’ aborto spontaneo vissuto nel 2020, durante la relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, fino al percorso di fecondazione assistita affrontato insieme al marito Stefano Oradei per provare ad avere un terzo figlio. La conduttrice ha spiegato di aver affrontato tre tentativi di procreazione medicalmente assistita (PMA), tutti senza esito positivo. Oggi, a 48 anni, ha scelto di interrompere il percorso e di accettare la maternità già vissuta con i suoi due figli, Francesco e Nicolas, avuti con l’ex marito Francesco Cozza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Manila Nazzaro, il dolore per l’aborto spontaneo e la Pma: “Ho dato ascolto al mio corpo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manila Nazzaro racconta il figlio perso con l'aborto spontaneo e lo stop al percorso di fecondazione assistitaManila Nazzaro ha condiviso di aver subito un aborto spontaneo nel 2020 mentre era in coppia con un ex calciatore.

Leggi anche: Anne Hathaway aspetta il terzo figlio: la gioia a 43 anni dopo il dolore per l’aborto spontaneo

Temi più discussi: Manila Nazzaro racconta il figlio perso con l'aborto spontaneo e lo stop al percorso di fecondazione assistita; Una persona rara: Antonella Elia ricorda Alessandro Medici di Temptation Island dopo la notizia della morte; Manila Nazzaro, il dolore per l'aborto spontaneo e la Pma: Ho dato ascolto al mio corpo; Alessandro Medici, il ricordo dei suoi compagni d’avventura a Temptation Island 2020.

Manila Nazzaro racconta il figlio perso con l'aborto spontaneo e lo stop al percorso di fecondazione assistitaManila Lazzaro torna a parlare dell'aborto spontaneo e poi confessa di aver interrotto la fecondazione assistita per avere il terzo figlio ... virgilio.it

Manila Nazzaro, il dolore per l'aborto spontaneo e la Pma: Ho dato ascolto al mio corpoOspite del programma Storie al Bivio, condotto da Monica Setta, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha raccontato alcuni momenti delicati della sua vita privata: dall’aborto spontaneo vissuto nel 2020, ... gravidanzaonline.it