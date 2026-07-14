Abela rappresenta Malta alla parata della Festa nazionale a Parigi con orgoglio e partecipazione

Da napolipiu.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo ministro di Malta, accompagnato dalla moglie, ha partecipato alla parata della Festa nazionale francese a Parigi. La visita ufficiale è avvenuta su invito del presidente francese.

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Il Primo Ministro di Malta Festeggia la Festa Nazionale Francese a Parigi. LA VALLETTA (ITALPRESSMNA) – Il primo ministro maltese, Robert Abela, insieme alla moglie Lydia Abela, ha recentemente partecipato a una visita ufficiale a Parigi, su invito del presidente francese Emmanuel Macron. Durante questo significativo incontro, i leader hanno partecipato alle celebrazioni della Festa nazionale francese, un evento di grande rilevanza per la Francia e le relazioni internazionali. Il Ruolo di Malta nelle Celebrazioni Francesi. Nel corso della sua visita, Abela ha avuto l’opportunità di assistere alla tradizionale parata militare del 14 luglio, che si è svolta nella storica Place de la Concorde. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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