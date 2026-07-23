Entro il 31 luglio sarà presentato il dossier per la candidatura ai Giochi Olimpici del 2032. Il presidente della Lega Serie A ha dichiarato di essere molto felice di essere entrato in carica e ha spiegato che la sua candidatura è nata da un gruppo di società della Lega. Ha aggiunto di aver ricevuto un consenso quasi unanime, decidendo così di impegnarsi in questa nuova avventura.

Malagò: “Molto felice di essere in Lega Serie A. E’ partita da un gruppo di società che compongono questa Lega la mia candidatura. C’è stato il consenso quasi unanime ed ho quindi deciso di buttare il cuore in questa avventura. Mi sono imbattuto in tante incombenze, una ad horas che scade il 31 luglio ed è il dossier per Euro ’32. Sono un discreto persuasore, ho impiegato pochi giorni a convincere Paolo e Leonardo”. “C’è condivisione totale con Maldini e Leonardo; non faranno mai nulla senza il mio consenso ed io non farò nulla senza il loro consenso”. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò in conferenza stampa con Paolo Maldini direttore tecnico dell’Italia e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò: “Entro il 31 luglio dossier per Euro ’32”

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Malagò Entro il 31 luglio attese risposte certificate sugli stadi di Euro2032

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