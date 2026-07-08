Il presidente della FIGC ha annunciato l’intenzione di estendere i poteri del commissario straordinario per 32 milioni di euro a ulteriori stadi. Ha anche citato l’ipotesi di inserire Salerno in una lista B di località coinvolte. L’intervento è avvenuto durante un’audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera. Nessun dettaglio sui tempi o sui criteri di questa estensione.

Il neo eletto Presidente della Figc Giovanni Malagò è intervenuto in audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera. Nel suo intervento ha parlato dei poteri al Commissario straordinario ma anche di stadi. “ Nel momento in cui ci sarà l’assegnazione ufficiale degli stadi per organizzare i Campionati Europei 2032, con le valutazioni di Figc e Uefa, secondo parametri oggettivi, ritengo che possa essere presa in considerazione, solo per un discorso di buonsenso, l’idea di estendere e di allargare i poteri del commissario straordinario sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore ” le parole riportate da TMW. “... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Malagò: “Allargare i poteri del commissario straordinario per Euro 32 ad altri stadi. Salerno per eventuale lista B”

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