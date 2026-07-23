«Mai più soli». Tre parole che racchiudono la richiesta di aiuto delle centinaia di famiglie che si trovano a gestire famigliari con problemi psichiatrici. Un’associazione che preso vita nelle ultime settimane grazie alla battaglia avviata da Francesca Rizzello, sopravvissuta sette anni fa alle 19 coltellate del fratello e che ora chiede che le famiglie non vengono abbandonate a se stesse nella gestione della malattia mentale. La sua storia dopo essere stata raccontata in seguito alla strage di El Koudri a Modena è arrivata ovunque, anche alla Camera dei Deputati. Francesca è riuscita a fare squadra e sono in tanti ora ad affiancarla in questa battaglia di civiltà, comprese decine di attività che sosteranno economicamente questa causa. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - «Mai più soli», l'associazione lanciata da Francesca Rizzello per aiutare le famiglie che gestiscono familiari con problemi psichiatrici arriva in parlamento

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