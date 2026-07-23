Mai più soli l' associazione lanciata da Francesca Rizzello per aiutare le famiglie che gestiscono familiari con problemi psichiatrici arriva in parlamento
«Mai più soli». Tre parole che racchiudono la richiesta di aiuto delle centinaia di famiglie che si trovano a gestire famigliari con problemi psichiatrici. Un’associazione che preso vita nelle ultime settimane grazie alla battaglia avviata da Francesca Rizzello, sopravvissuta sette anni fa alle 19 coltellate del fratello e che ora chiede che le famiglie non vengono abbandonate a se stesse nella gestione della malattia mentale. La sua storia dopo essere stata raccontata in seguito alla strage di El Koudri a Modena è arrivata ovunque, anche alla Camera dei Deputati. Francesca è riuscita a fare squadra e sono in tanti ora ad affiancarla in questa battaglia di civiltà, comprese decine di attività che sosteranno economicamente questa causa. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it
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