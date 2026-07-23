Durante un evento ufficiale, una donna in shorts è stata fotografata mentre partecipava all’iniziativa, attirando l’attenzione di alcuni presenti. L’immagine ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori, con commenti che si sono concentrati sull’abbigliamento indossato. La presenza di questa figura pubblica in un abbigliamento considerato informale in un contesto istituzionale ha acceso un dibattito sulla scelta di outfit appropriati per incarichi pubblici.

L’abbigliamento di chi ricopre un incarico pubblico torna al centro del dibattito e, ancora una volta, a far discutere non sono tanto le decisioni politiche o i temi affrontati durante un appuntamento istituzionale, quanto il modo di vestire di una donna. Una vicenda che nelle ultime ore ha acceso i social network, alimentando una lunga serie di commenti e dividendo l’opinione pubblica tra chi parla di decoro istituzionale e chi, invece, denuncia l’ennesimo episodio di sessismo. Da tempo il tema del dress code negli ambienti di lavoro rappresenta un argomento delicato. Se da un lato è normale che in determinati contesti venga richiesto un... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ma lei…”. La vicesindaca in shorts all’evento ufficiale e scoppia il caso

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