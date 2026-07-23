Bruxelles ha aperto un'indagine per valutare l'acquisizione di Subsea7 da parte di Saipem, con un'analisi ai sensi del Regolamento Ue sulle fusioni. Nel frattempo, il gruppo italiano ha ottenuto un contratto da 260 milioni di dollari da Eni in Costa d’Avorio. La Commissione Europea ha deciso di bloccare temporaneamente la fusione mentre esamina gli eventuali effetti sulla concorrenza nel settore.

Frenata europea alle nozze Saipem-Subsea7. Nel giorno in cui il gruppo italiano si aggiudica un contratto da 260 milioni di dollari da Eni in Costa d'Avorio, Bruxelles ha avviato un'indagine approfondita per valutare, ai sensi del Regolamento Ue sulle fusioni, l'operazione che darebbe vita a Saipem7. L'esecutivo comunitario teme che la concentrazione proposta possa avere un impatto significativo sulla concorrenza effettiva in alcuni mercati dei servizi di ingegneria e costruzione offshore. In via preliminare, la Commissione ha riscontrato che la fusione è ampiamente complementare in alcuni settori, tra cui i progetti eolici offshore e i cosiddetti progetti offshore convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Ue tira il freno alla super Saipem

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