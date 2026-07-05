All’alba, un gruppo di droni gialli e blu ha attaccato uno dei principali terminal petroliferi di San Pietroburgo, situato sul Golfo di Finlandia. L’attacco è avvenuto sul più grande impianto di stoccaggio ed esportazione di carburante della città. L’incidente è stato riportato da canali russi su Telegram e dal quotidiano ucraino Kyiv Independent. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o vittime.

Da quanto si apprende da canali russi su Telegram, rilanciati dal quotidiano ucraino Kyiv Independent, uno sciame di droni gialli e blu è piombato all’alba su uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante di Mosca, situato sul Golfo di Finlandia presso il Grande Porto di San Pietroburgo. Da lì passano circa 12,5 milioni di tonnellate prodotti petroliferi l’anno. Molti droni sono stati abbattuti, almeno 72 secondo le autorità russe, ma altri sono giunti a bersaglio, come mostrano le immagini che circolano sui social con colonne di fumo nero e fiamme nella zona portuale di San Pietroburgo. Dopo poche ore di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina ha colpito San Pietroburgo, droni sul più grande terminal petrolifero russo

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L'Ucraina incendia San Pietroburgo e svela la più grande debolezza della Russia

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L’Ucraina ha colpito con i droni un importante terminal petrolifero a San PietroburgoNella notte tra venerdì e sabato, droni ucraini hanno colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo, seconda città più grande della Russia.

Temi più discussi: L’Ucraina ha colpito con i droni un importante terminal petrolifero a San Pietroburgo; Ucraina, terminale petrolifero San Pietroburgo colpito da droni; Pioggia di droni su San Pietroburgo, la città di Putin: : nel mirino i terminal petroliferi e la Reggia di Peterhof; Kiev colpisce infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo.

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