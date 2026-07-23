Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril 2026 dopo aver battuto lo spagnolo Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1. Nonostante la vittoria, il giocatore ha perso tre posizioni nel ranking ATP, scendendo dal 21° al 24° posto. La sua posizione nel ranking mondiale si aggiorna dopo questa partita. È possibile che, con altri risultati positivi, possa tornare tra i primi venti.

Luciano Darderi, nonostante la netta vittoria odierna per 6-0 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez che lo ha promosso ai quarti di finale dell’ ATP 250 di Estoril 2026, è retrocesso dal 21° al 24° posto nel ranking mondiale virtuale aggiornato. Il tennista italo-argentino deve fare i conti infatti questa settimana con la scadenza dei 250 punti raccolti un anno fa con il titolo a Umago. Con il successo agli ottavi su Martinez ha messo in cascina nel frattempo 50 punti (ne perderebbe quindi 200 rispetto a lunedì), ma per non perdere posizioni dovrà necessariamente arrivare in finale sulla terra battuta portoghese. In realtà Darderi potrebbe persino rientrare nella top20 della classifica ATP, infatti in caso di trionfo a Estoril salirebbe in ventesima posizione scavalcando anche l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Luciano Darderi perde posizioni nel ranking ATP: cambiale da scontare, ma top20 possibile ad Estoril

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