Luciano Darderi è approdato in finale dell’ ATP 250 di Bastad ma perde punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno vinse il torneo svedese: l’azzurro dovrà vincere l’ultimo atto per recuperare tutti i punti che sarà costretto a scartare e non perdere terreno in classifica. Al momento, infatti, Darderi è scivolato a quota 2125, al 21° posto, mentre lunedì 13 luglio, nell’aggiornamento dopo Wimbledon, si trovava a quota 2210, in 18ma posizione. Vincendo l’ultimo atto, inoltre, l’azzurro ritornerebbe anche nella medesima posizione occupata lunedì scorso. A trarre giovamento da una vittoria dell’azzurro sarebbe anche un altro italiano, ovvero... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Atp.

© Oasport.it - Quante posizioni può guadagnare Luciano Darderi nel ranking ATP se vince la finale a Bastad: top20 in palio. E Musetti…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Charles Doré donne tout pour sa première au fort | FORT BOYARD FRANCE 2026 E02

Notizie e thread social correlati

Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP? Sorpasso su Musetti ad un passoLuciano Darderi si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Maiorca, ma non ha ottenuto punti nel ranking ATP, poiché non ha migliorato il...

Quante posizioni ha già guadagnato Luciano Darderi nel ranking ATP. E se battesse anche Ruud…Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma, migliorando la sua posizione nel ranking ATP rispetto allo scorso anno,...