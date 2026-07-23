Lucca-Napoli l’infortunio congela la possibile cessione? Ecco cosa filtra

Un infortunio alla caviglia ha fermato la trattativa tra il Napoli e la Lazio per il trasferimento di Lorenzo Lucca. La società biancoceleste aveva già raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto, ma l’intervento ha impedito di procedere. La distorsione si è verificata durante una partita contro l’Arezzo, lasciando in sospeso la possibilità di cessione del giocatore.

Lorenzo Lucca sembra non rientrare nei piani del Napoli. La Lazio aveva già trovato l’intesa per il prestito con diritto di riscatto, ma una distorsione alla caviglia contro l’Arezzo blocca tutto. Lucca e la Lazio: l’accordo sospeso dall’infortunio. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, i biancocelesti avevano messo sul tavolo una proposta concreta per assicurarsi il centravanti. La Lazio vive una situazione di emergenza in attacco: Gattuso ha a disposizione solo Ratkov come prima punta pura, una scelta che rendeva Lucca un’opzione appetibile. L’accordo sembrava vicino alla conclusione, ma l’infortunio dell’ex Udinese ha creato un muro. La distorsione alla caviglia riportata nel match contro l’Arezzo ora sarà sottoposta a valutazione medica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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