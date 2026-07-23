Luca Bernardo | Contento di non essere stato invitato a pranzo La Russa sono a dieta
Luca Bernardo ha dichiarato di essere felice di non essere stato invitato a un pranzo a casa di un politico di alto livello, affermando di essere a dieta. Ha anche riferito che, in quell’occasione, si era deciso di non ripetere un evento simile, facendo riferimento a un possibile confronto tra persone. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda sulla partecipazione a quell’incontro.
(LaPresse) – “Quando c’è stato il famoso pranzo a casa del presidente La Russa si è detto di non ripetere un ‘Bernardo 2’. Ringrazio di non essere stato invitato al pranzo perché sono a dieta ed era brutto non mangiare, ma Io lo dico da tempo di non rifare quell’errore ma continuo a vedere questo totocandidati dove non si è ancora deciso, e scelto”. Lo ha detto l’ex candidato del centrodestra a Milano Luca Bernardo, annunciando nel corso di una conferenza stampa il suo approdo al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Poi Bernardo ha aggiunto: “Nel 2021 non ebbi il sostegno che mi aspettavo e questo mi è dispiaciuto. Mi sono... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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