Oggi, giovedì 23 luglio 2026, si sono svolte le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo le 19:30, data in cui si è conclusa la possibilità di giocare. Nell’estrazione precedente, avvenuta martedì 21 luglio, non sono stati estratti né 6 né 5+ nel SuperEnalotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (134) 10 (113) 82 (70) 80 (60) 21 (59) Cagliari: 19 (65) 62 (58) 54 (54) 90 (45) 34 (43) Firenze: 53 (70) 66 (64) 16 (64) 89 (63) 24 (61) Genova: 63 (75) 50 (66) 78 (56) 9 (54) 35 (48) Milano: 65 (79) 39 (72) 31 (71) 6 (61) 7 (52) Napoli: 40 (146) 1 (125) 70 (69) 5 (69) 67 (65) Palermo: 61 (74) 47 (72) 53 (71) 83 (67) 57 (65) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 23 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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