Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 9 luglio 2026 | numeri e combinazione vincente

Nell’estrazione del Superenalotto di martedì 7 luglio 2026 non sono stati registrati né un 6 né un 5+. I biglietti possono essere acquistati fino alle 19:30 di oggi, giovedì 9 luglio 2026, per le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 07 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (126) 66 (114) 10 (105) 48 (86) 82 (62) Cagliari: 19 (57) 62 (50) 54 (46) 46 (42) 90 (37) Firenze: 53 (62) 9 (58) 66 (56) 16 (56) 89 (55) Genova: 45 (76) 63 (67) 50 (58) 78 (48) 64 (47) Milano: 65 (71) 39 (64) 31 (63) 6 (53) 7 (44) Napoli: 40 (138) 1 (117) 84 (75) 45 (65) 70 (61) Palermo: 61 (66) 47 (64) 53 (63) 83 (59) 57 (57) Roma:... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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