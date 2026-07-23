L’oro di Martina Minguzzi Regina a Viareggio
Martina Minguzzi ha conquistato il titolo di regina a Viareggio, durante i campionati italiani outdoor Over e Under di beach tennis. Gli atleti ravennati hanno partecipato con entusiasmo, dopo aver ottenuto numerosi successi ai campionati regionali. La competizione si è svolta sulla sabbia del Versilia Beach Tennis, attirando numerosi appassionati e sportivi. Minguzzi si è distinta tra le altre atlete con la vittoria nella categoria Over.
Dopo la messe di successi ai campionati regionali di beach tennis, gli atleti ravennati non hanno certo lesinato energie ai campionati italiani outdoor Over e Under di beach appena conclusi sulla sabbia del Versilia Beach Tennis di Viareggio. Grande protagonista ancora Martina Minguzzi che conquista l’oro nel singolo Under16 e l’argento nel doppio femminile con la compagna di sempre Martina Antonellini che, a sua volta, si piazza al secondo posto anche nel doppio misto col veneto Francesco Ravagnan. Faentina la vittoria nel doppio maschile Under16 con Leonardo Millefiori assieme al toscano Gabriele Lazzarini. Benissimo i bizantini nei tornei Over40: l’ex numero 1 del mondo ravennate, Federica Bacchetta si impone assieme alla forlivese Giulia Spazzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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