L’oro di Martina Minguzzi Regina a Viareggio

Notizia in breve

Martina Minguzzi ha conquistato il titolo di regina a Viareggio, durante i campionati italiani outdoor Over e Under di beach tennis. Gli atleti ravennati hanno partecipato con entusiasmo, dopo aver ottenuto numerosi successi ai campionati regionali. La competizione si è svolta sulla sabbia del Versilia Beach Tennis, attirando numerosi appassionati e sportivi. Minguzzi si è distinta tra le altre atlete con la vittoria nella categoria Over.