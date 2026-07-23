Longevità delle donne i segreti dell’alimentazione

Una donna over 40 può aumentare le probabilità di vivere più a lungo seguendo alcune abitudini quotidiane. Secondo un medico e fitoterapeuta, una dieta equilibrata e un’educazione alimentare corretta sono fondamentali. Inoltre, consiglia di assumere prodotti fitoterapici adeguati e di dedicare almeno 30 minuti al giorno a una camminata. Questi sono gli elementi che, secondo la sua esperienza, contribuiscono al benessere e alla longevità femminile.

Buona alimentazione, educazione alimentare corretta, prodotti fitoterapici adeguati, abitudini personali che includano una camminata di 30 minuti: sono gli ingredienti della ricetta professionale di Ciro Vestita, medico e fitoterapeuta, per il benessere e la longevità delle donne over 40. Ciro Vestita, volto conosciuto e apprezzato di alcune trasmissioni di Rai 1, stasera alle 21 è protagonista al Pontile di Lido nell’ambito della rassegna "Lido Estate". "Fornirò consigli per le donne over 40, quella età nella quale possono verificarsi dei cambiamenti, e nella quale si può stare bene e allungare la vita senza necessariamente assumere farmaci", spiega Ciro Vestita con quell’empatia con la quale ha conquistato il pubblico di Rai1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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20 Longevity Secrets of The Loma Linda Blue Zone

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