Londra è sempre più sicura | Schiaffo a Musk Farage e alla disinformazione della destra populista

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Londra, i dati ufficiali mostrano un calo del 14% dei reati complessivi, con una diminuzione del 50% dei furti di telefonini nel centro. Il numero di omicidi è tra i più bassi in Europa e negli Stati Uniti. Il rafforzamento della polizia locale è alla base di questi risultati, che sono stati annunciati come un miglioramento della sicurezza in città.

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Il potenziamento della polizia locale porta i suoi frutti: reati in calo del 14%, furti di telefonini diminuiti nel 50% in centro e un tasso di omicidi tra i più bassi d’Europa e di tutti gli Stati Uniti. Il sindaco Khan: “Fiero della capitale". 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Londra è sempre più sicura: “Schiaffo a Musk, Farage e alla disinformazione della destra populista”
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