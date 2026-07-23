Oggi è iniziato il tratto di trasferimento della tappa del Tour de France 2026, che verrà seguito in diretta. La classifica generale del tour è aggiornata alle 12:39, con un possibile cambio di posizione se la squadra emiratina dovesse ottenere risultati diversi. La corsa prosegue con i ciclisti in movimento verso le successive tappe, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:39 Nel caso in cui la formazione emiratina dovesse invece decidere di dare spazio alla fuga potrebbero provare ad approfittarne corridori di assoluto valore come Egan Bernal (Netcomapny INEOS), Richard Carapaz (EF Education EasyPost) e Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) 12:36 Inizia il tratto di trasferimento. 12:33 La possibile evoluzione della gara dipenderà dalla volontà della UAE Team Emirates-XRG: se Tadej Pogacar dovesse decidere di puntare alla tappa, diventerebbe ovviamente il favorito principale. 12:30 Nel finale si scalano la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, terza categoria di 2,5 km al 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il tratto di trasferimento

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