LIVE Roma-Trastevere | 1-0 Malen sblocca l' amichevole dopo soli tre minuti

Dopo tre minuti dall'inizio, Malen ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la Roma nell'amichevole contro il Trastevere. La partita si gioca in un clima di festa, con Dybala presente in campo con la nuova maglia e i tifosi che si sono scatenati. La Roma aveva già vinto la precedente amichevole 6-0 contro la Primavera, con doppiette di Dovbyk e Dybala, oltre ai gol di Soulé e Cristante.

Alla festa della Roma spunta Dybala con la nuova maglia. E i tifosi si scatenano Seconda amichevole per la Roma che torna in campo dopo aver battuto 6-0 la Primavera domenica grazie alle doppietta di Dovbyk e Dybala e ai gol di Soulé e Cristante. Ancora nessun volto nuovo per Gasperini che però riabbraccia Malen e Ndicka, tornati dalle vacanze. Stop per Pisilli che non ci sarà questo pomeriggio ma il suo infortunio non è grave: solamente un affaticamento muscolare al polpaccio. Domenica alle 17 (diretta su Dazn) l'amichevole col Cannes. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen. 🔗 Leggi su Forzaroma.info

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